سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس أن جوناثان ديفيد لاعب الفريق اختار زاوية تسديد ركلة الجزاء بشكل جيد رغم الإهدار أمام ليتشي.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه ليتشي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "جوناثان ديفيد هو منفذ ركلات الجزاء لنا ويسدد بشكل جيد جدا، واتخذ القرار الصحيح بالتسديد في منتصف المرمى، لكنه فقط لم يرفع الكرة بالشكل الكافي".

وأنهى حديثه قائلا: "مانويل لوكاتيلي وكينان يلديز ينفذان ركلات الجزاء بشكل جيد أيضا، هذه القرارات تتخذ في اللحظة نفسها تحت ضغط المباراة، الأمور لا تسير بالطريقة التي قد تتصورها من الخارج".

تألق فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي طغى على الجميع بعد رد فعل رائع للتصدي لركلة جزاء يوفنتوس الذي نفذها جوناثان ديفيد في الدقيقة 66.

وسدد ديفيد ركلة الجزاء في منتصف المرمى، إلا أن فالكوني ارتمى على الجهة اليمنى، لكن برد فعل مبهر مثل الصقر تمكن من تصدي ركلة الجزاء والحفاظ على التعادل.

فالكوني -Falcone- كلمة إيطالية تعني الصقر وتستخدم كلقب عائلي شائع في إيطاليا.

وتوقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس عند 4 مباريات متتالية.

وتقدم باندا في البداية لليتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك ماكيني التعادل في الدقيقة 49.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، وارتفع رصيد ليتشي للنقطة 17 في المركز الـ 16.