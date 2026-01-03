مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة

أكد أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث على أن وضع لاعبه أنطوان سيمينيو لم يتغير وأن اللاعب سيشارك في المباراة المقبلة مع فريقه.

وارتبط اسم سيمينيو بالانتقال إلى عدة أندية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

وفاز أرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيراولا عبر بي بي سي: "الوضع لم يتغير أتوقع أن يشارك في المباراة القادمة. هناك الكثير من الضجيج حول الأمر ولا يمكنني التحكم في ذلك، أنطوان لاعبنا وطالما لم يتم إبلاغي بغير ذلك، سيواصل اللعب معنا".

وعن المباراة قال: "إنه شعور تكرر معنا كثيرًا مؤخرًا. نقوم بالعديد من الأمور الجيدة، لكننا نغادر بنقطة واحدة أو دون نقاط".

وأكمل "استقبلنا ثلاثة أهداف أمام أرسنال، لكنهم لم يصنعوا عددًا كبيرًا من الفرص. بشكل عام كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير، كنا أفضل في الشوط الأول، بينما كان أرسنال الأفضل في الشوط الثاني".

وشدد "من الصعب جدًا تسجيل هدفين أمام أرسنال، لكن الخروج دون أي نقطة أمر محبط".

وأشار "نحتاج إلى تقديم أداء قوي جدًا فقط من أجل الحصول على نقطة واحدة. أرسنال وجد طريقة للفوز وهذا يكلفنا كثيرًا".

وأتم تصريحاته "كنت غير راضٍ تمامًا عن الحكم. الهدف الثالث جاء من ركلة حرة لم تكن صحيحة. كنا نحتج لأننا شعرنا أنه ارتكب خطأ عندما أطلق صافرة النهاية بينما كان سيمينيو مستحوذًا على الكرة".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 23 في المركز الـ 15.

