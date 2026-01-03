أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بفوز فريقه على بورنموث، مشددا على أنه كان يعرف صعوبة مواجهة هذا الفريق.

وفاز أرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراة تسبب جابريال مدافع أرسنال في الهدف الأول لبورنموث، قبل أن يسجل بنفسه هدف التعادل.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـ سكاي سبورتس: "أنا سعيد للغاية كنا نُدرك صعوبة المباراة، فهم فريق يُشكل تهديدًا مستمرًا وفريق قوي جدًا، وجعلنا الأمور أصعب على أنفسنا باستقبالنا الهدف الأول، لكنني أحب شخصية هذا الفريق. أحب شخصية جابريال والطريقة التي تجاوز بها هذا الموقف مذهلة حقًا، وهذا يعكس مدى تطورنا. الفريق وجد الطريقة للفوز وهذا انتصار كبير".

وعن مستوى جابريال مدافع الفريق: "عندما تتحدث عن لاعبين يُظهرون الهيبة ويفرضون سيطرتهم، فهذا اللاعب يجسد ذلك داخل الفريق. لهذا هو لاعب مهم جدًا لنا. يجب أن نقود بالقدوة، لا يمكنك أن تطلب ذلك من الآخرين ثم يحدث العكس. أعتقد أن ما حدث اليوم مثال رائع".

وعن ديكلان رايس قال في ختام تصريحاته: "لاعب آخر بذل جهدًا كبيرًا جدًا خلال الأيام القليلة الماضية ليكون جاهزًا للمشاركة اليوم وهو ديكلان رايس، ولم نكن نعلم إلى أي مدى سيكون قادرًا على اللعب. لقد دفع نفسه إلى أقصى حد ممكن، وكافأ الفريق بهدفين رائعين. أعتقد أنها المرة الأولى التي يسجل فيها هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، لذا فهو يوم مميز بالفعل".

وللمباراة الخامسة على التوالي في بريميرليج يتمكن أرسنال من تحقيق الفوز.

وبدأت السلسلة من الانتصار على ولفرهامبتون ثم إيفرتون وبرايتون وأستون فيلا وأتى بورنموث ليكون الضحية الأخيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 23 في المركز الـ 15.

