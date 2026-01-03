أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن

السبت، 03 يناير 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

بابي جاي - السنغال

وسجل مباي هدفين قادا فريقه لقلب التأخر في الشوط الأول لفوز قبل حسم الأمور في الشوط الثاني بنتيجة 3-1.

وقال لاعب منتخب السنغال عبر موقع كاف: "سعيد للفوز بجائزة رجل المباراة لكنها جاءت بأداء جماعي قادني للفوز بالجائزة من أجل الفريق".

وأضاف "سعيد للفوز والأهم هو كيف كان رد فعلنا بعد التأخر بهدف دون رد".

وواصل "من الصعب أن تعود في النتيجة لكن مع الانضباط الذي أظهره زملائي حققنا الفوز في المباراة وعبرنا إلى ربع النهائي".

وأتم "ستكون المباراة المقبلة أصعب وعلينا أن نزيد من تركيزنا في البطولة أكثر مما بدأنا".

تقدم السودان بهدف عامر عبد الله، فيما سجل بابي جاي (2) وإبراهيم مباي أهداف السنغال.

انتهت رحلة السودان مبكرا بعد بداية جريئة جدا ضد منتخب مرشح للفوز باللقب.

فيما أكد منتخب السنغال أنه "ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام" بل للفوز والوصول بعيدا في البطولة، كما أوضح في بيانه ردا على الشائعات التي طالت أسود التيرانجا بعد التأهل من مرحلة المجموعات بوجود خلافات بين الاتحاد المحلي وبابي ثياو المدير الفني. (طالع التفاصيل)

الفوز جعل السنغال أول المتأهلين لربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستبدأ بعد قليل.

