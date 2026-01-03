أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط
السبت، 03 يناير 2026 - 21:56
كتب : FilGoal
أشاد بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال بنظيره السوداني بعد الفوز والتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.
وقلب منتخب السنغال تأخره لفوز على السودان بنتيجة 3-1 وبات أول المتأهلين لربع النهائي.
وقال ثياو عبر موقع كاف: "لعبنا أمام منتخب منضبط، وأظهروا أنهم تأهلوا لتلك المرحلة بجدارة".
وأضاف "كان علينا أن نبذل مجهودا أكبر من أجل الفوز بالمباراة".
وواصل "أشكر اللاعبين على طريقة تركيزهم والتعامل مع الأمور للفوز بالمباراة".
وأتم "الآن سنركز في المباراة المقبلة وسنصحح الأخطاء التي اليوم وسنلعب بكل قوة من أجل أهدافنا".
video:1
عامر عبدالله يفتتح التسجيل للمنتخب السوداني ⚽️🇸🇩#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/PEorjmG3VA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
تقدم السودان بهدف عامر عبد الله، فيما سجل بابي جاي (2) وإبراهيم مباي أهداف السنغال.
انتهت رحلة السودان مبكرا بعد بداية جريئة جدا ضد منتخب مرشح للفوز باللقب.
فيما أكد منتخب السنغال أنه "ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام" بل للفوز والوصول بعيدا في البطولة، كما أوضح في بيانه ردا على الشائعات التي طالت أسود التيرانجا بعد التأهل من مرحلة المجموعات بوجود خلافات بين الاتحاد المحلي وبابي ثياو المدير الفني. (طالع التفاصيل)
الفوز جعل السنغال أول المتأهلين لربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستبدأ بعد قليل.