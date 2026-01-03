ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا
السبت، 03 يناير 2026 - 20:22
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا موقف نادي ريال مدريد من رحيل فرانكو ماستانتونو معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
فرانكو ماستانتونو
النادي : ريال مدريد
وبحسب الصحيفة فإن النادي الملكي لا يريد ترك اللاعب الأرجنتيني سواء على سبيل الإعارة أو البيع الدائم.
ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يعمل على وضع خطة رياضية لماستانتونو لاستعادة مستواه بعد الإصابة الأخيرة بألم العانة.
ويخطط الجهاز الفني لدمج لاعب ريفر بليت السابق تدريجيا في التشكيل الأساسي وعدم تحميله مسؤوليات كثيرة.
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو.
وخاض ماستانتونو 14 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.
ولعب ماستانتونو 756 دقيقة مع ريال مدريد.
وينتهي عقد الجناح الأيمن في 2031.
نرشح لكم
بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا