ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا

كشفت صحيفة ماركا موقف نادي ريال مدريد من رحيل فرانكو ماستانتونو معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن النادي الملكي لا يريد ترك اللاعب الأرجنتيني سواء على سبيل الإعارة أو البيع الدائم.

ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يعمل على وضع خطة رياضية لماستانتونو لاستعادة مستواه بعد الإصابة الأخيرة بألم العانة.

ويخطط الجهاز الفني لدمج لاعب ريفر بليت السابق تدريجيا في التشكيل الأساسي وعدم تحميله مسؤوليات كثيرة.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض ماستانتونو 14 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.

ولعب ماستانتونو 756 دقيقة مع ريال مدريد.

وينتهي عقد الجناح الأيمن في 2031.

