أمم إفريقيا – غياب آيت نوري عن تدريبات الجزائر قبل مواجهة الكونغو
السبت، 03 يناير 2026 - 19:27
كتب : FilGoal
غاب ريان آيت نوري لاعب منتخب الجزائر عن مران فريقه بسبب الإصابة بنزلة برد، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.
ريان آيت نوري
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب منتخب الجزائر ضد الكونغو في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.
ويعاني ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي من الإصابة بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.
ويأمل منتخب الجزائر عودة ريان آيت نوري للتدريبات قبل المباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.
وتأهل منتخب الجزائر لثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول من البطولة.
وشارك ريان آيت نوري في أول مباريات دور المجموعات أمام السودان وتعرض للإصابة في الشوط الثاني ولم يشارك مرة أخرى مع منتخب الجزائر.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من نيجيريا وموزمبيق في ربع نهائي البطولة.
