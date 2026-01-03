عاد من حيث بدأ.. بيراميدز يضم حامد حمدان

السبت، 03 يناير 2026 - 18:40

كتب : عمرو عبد المنعم

حامد حمدان بقميص نادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجت ومنتخب فلسطين، ليكون أولى الصفقات الشتوية في الفريق.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق بيراميدز مع بتروجت على ضم حامد حمدان.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد اتفق مع حامد حمدان على التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.

كما علم FilGoal.com أن بتروجت سيحصل على مليون دولار مع إضافات تتعلق بالتتويج بالطولات نظير إتمام الصفقة.

وعاد حامد حمدان من جديد إلى نادي بيراميدز الذي بدأ منه مسيرته في الدوري المصري.

وكان حامد حمدان خضع للاختبارات في الأهلي في نهاية عام 2018 لكنه لم يكمل انتقاله ، ثم انضم بعدها إلى بيراميدز مطلع عام 2019.

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدفا في شباك منتخب تونس.

وبدأ حامد حمدان مسيرته مع نادي غزة، وانتقل منه إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019.

بعدها لعب على سبيل الإعارة مع الإنتاج الحربي ثم طنطا، ثم مع الجزيرة والمجد الذي انضم منه إلى بتروجت في عام 2023.

