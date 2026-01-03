كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع فريدي مايكل

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع فريدي مايكل قادما من زيسكو الزامبي.

وأصبح فريدي أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية.

وكان Filgoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل سيراميكا لاتفاق مع اللاعب لضمه وعن وصوله للقاهرة من أجل التوقيع. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا أتم اتفاقه لضم كوابلان في صفقة انتقال حر وذلك بعد نهاية تعاقده مع زيسكو الزامبي.

ويبلغ كوابلان من العمر 27 عاما وانضم له قبل عام قادما من سيمبا التنزاني، قبل أن ينتهي تعاقده مع زيسكو.

ولعب فريدي مع زيسكو 4 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وشارك أمام الزمالك والمصري ونجح في تسجيل هدفا في شباك الفريق البورسعيدي.

ويضم سيراميكا 3 محترفين وهم الغاني جاستن أرثر والنيجيري صديق أوجولا، والجنوب إفريقي فخري لاكاي.