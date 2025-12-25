خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:05

كتب : عمرو نبيل

فريدي كوابلان

وصل المهاجم الإيفواري فريدي مايكل كوابلان إلى القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

وأشار في وقت سابق إلى اتفاق سيراميكا مع كوابلان لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإيفواري فريدي مايكل كوابلان وصل إلى القاهرة لتوقيع العقود وإتمام انتقاله بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا أتم اتفاقه لضم كوابلان في صفقة انتقال حر وذلك بعد نهاية تعاقده مع زيسكو الزامبي.

ويبلغ كوابلان من العمر 27 عاما وانضم له قبل عام قادما من سيمبا التنزاني، قبل أن ينتهي تعاقده مع زيسكو.

ولعب فريدي مع زيسكو 4 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وشارك أمام الزمالك والمصري ونجح في تسجيل هدفا في شباك الفريق البورسعيدي.

ويضم سيراميكا 3 محترفين وهم الغاني جاستن أرثر والنيجيري صديق أوجولا، والجنوب إفريقي فخري لاكاي.

سيراميكا كليوباترا زيسكو الزامبي فريدي كوابلان
