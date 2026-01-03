قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم ضد إسبانيول.

ويلتقي برشلونة مع إسبانيول على ملعب الأخير في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة بيدري وداني أولمو بعد تعافيهما من الإصابة.

ويستمر غياب رونالد أراوخو عن القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو رودريجيز - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.