كاف يحدد ملعب مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك تحديد ملعب مباراة الفريق ضد المصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 25 يناير الجاري.

وأشار الزمالك إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد ملعب برج العرب لاستضافة المباراة.

ومن المقرر أن يكون الزمالك هو صاحب الأرض في المباراة قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة، وسيكون المصري هو صاحب الأرض بها.

وفاز المصري في أول مباراتين بدور المجموعات ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

ووصل كلا الفريقين في النسخة الماضية من البطولة إلى ربع النهائي.

وكان الزمالك والمصري قد وقعا في المجموعة سويا أيضا خلال الموسم الماضي، وتأهل كلاهما إلى دور ربع النهائي.

وأقيمت المباراتان بين الفريقين خلال الموسم الماضي أيضا على ملعب برج العرب في الكونفدرالية.