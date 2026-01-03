أمم إفريقيا - مؤتمر سايس: سنحاول عدم تكرار أخطاء الماضي.. وإقامة البطولة كل 4 سنوات قد يفيدها

يرى رومان سايس لاعب المغرب أن إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات قد يؤثر بشكل إيجابي على مستواها.

رومان سايس النادي : الشباب المغرب

ويستعد المغرب لمواجهة تنزانيا غدا الأحد في دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا.

وقال سايس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مررنا بالمرحلة الأولى وهي التأهل لدور الـ 16 كمتصدرين وحققنا هدفنا الأول والآن نبدأ بطولة جديدة والمباراة الأولى ستكون بالغة الأهمية ويجب ألا نقلل من أهمية المنافس وألا نكرر أخطاء الماضي".

وواصل "تحسنت كثيرا وعملت منذ أن تعرضت للإصابة على الجانب النفسي والبدني لأن الإصابة التي تتعرض لها في تلك الفترة لن يكون من السهل التعامل معها ولكن حاولت البقاء إيجابيا لأنه كان من المهم أن أتواجد مع المجموعة لأنني أحد أقدم اللاعبين وكان علي إيجاد الكلمات المناسبة لمساندة اللاعبين في الأوقات الصعبة، اليوم أنا أفضل وبدأت في استعادة بعض الإمكانيات ومن المهم أن أعود في كامل لياقتي لأساعد الفريق"

وأكمل "لسوء الحظ في الماضي لم ننجح لأننا خرجنا من البطولة ضد فرق أقل منا في الناحية الكروية لأننا لم نقم بما ينبغي علينا القيام به وتوالت خيبات الأمل وكانت هناك لحظات حققنا فيها أشياء جميلة، ندخل كل مباراة للفوز بها ويجب أن تستمر تلك العقلية مهما كان الفريق المنافس".

وتابع "لدينا لاعبون بمستوى كبير جدا ويلعبون في أكبر بطولات في العالم ولكن يجب أن نكون جاهزين على الجانب الذهني للمباراة وأن نقدم التضحيات اللازمة".

وأردف "اعتدنا على إقامة كأس إفريقيا كل سنتين ولكن إقامتها كل 4 سنوات قد يكون إيجابيا للاعبين لأن بعضهم تأثر مستقبله الكروي مع الأندية بسبب البطولة، سنفتقد الأجواء ولكن على مستوى كرة القدم الأمر قد يكون جيدا ويزيد من قيمة البطولة".

وشدد "محظوظون لأن لدينا مشجعين في جميع أنحاء العالم وهذه نقطة قوة بالنسبة لنا وكما قلت من قبل نعرف أننا مرشحون للفوز في هذه المباراة ولكن ينبغي أن نتعامل معها بالكثير من التواضع والرغبة في تحقيق الفوز ونركز على أنفسنا وليس على المنافس وما سنعده تلك المباراة".

واستمر "نعي أهمية البطولة في المغرب ولنا هدف واضح وهو أن نتخطى عقبة تنزانيا وسنقوم بكل ما يمكن لتجاوزها وأن نقدم أداء جيدا وأن نظهر إمكانياتنا وما تميزنا به منذ فترة ومنذ بداية البطولة رغم تعرضنا لبعض الانتقادات في البداية".

وأضاف "نتحلى بالثقة في مباراة الغد ونأمل أن نتأهل لربع النهائي".

وأتم "كل شخص يختار فريقه المثالي لكأس إفريقيا وهناك دائما غائبون والأهم ليس الفريق المثالي ولكن الفوز باللقب، وأما الفريق المثالي فهو أمر سطحي".

وتأهل المغرب إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، بينما تأهلت تنزانيا ضمن أفضل الثوالث برصيد نقطتين فقط.