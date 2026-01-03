مواعيد مباريات السبت 3 يناير - دور الـ 16 من أمم إفريقيا.. ودربي برشلونة

أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس

أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا

أمم إفريقيا - مؤتمر سايس: سنحاول عدم تكرار أخطاء الماضي.. وإقامة البطولة كل 4 سنوات قد يفيدها

أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: الكعبي كان نجارا.. وحكيمي جاهز لمواجهة تنزانيا

أمم إفريقيا - أوسيمين: نيجيريا بأكملها تنتظر اللقب.. ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية

أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس

أمم إفريقيا - محمد عبد الرحمن: الكرة مصدر الفرحة الوحيد في السودان.. وهذه مفاتيح الفوز على السنغال

أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي