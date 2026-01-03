مواعيد مباريات السبت 3 يناير - دور الـ 16 من أمم إفريقيا.. ودربي برشلونة
السبت، 03 يناير 2026 - 10:43
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
السنغال × السودان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
مالي × تونس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
ولفرهامبتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
برايتون × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بورنموث × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × فالنسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × أتلتيك بلباو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
إلتشي × فياريال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
إسبانيول × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
كومو × أودينيزي.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي
ساسولو × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
جنوى × بيزا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
يوفنتوس × ليتشي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
أتالانتا × روما.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
موناكو × ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيس × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
ليل × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري السعودي
اتحاد جدة × التعاون.. 7:30 مساء - ثمانية.
الدوري الاسكتلندي
سيلتيك × رينجرز.. 2:30 مساء - الشارقة الرياضية.
