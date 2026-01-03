مواعيد مباريات السبت 3 يناير - دور الـ 16 من أمم إفريقيا.. ودربي برشلونة

السبت، 03 يناير 2026 - 10:43

كتب : FilGoal

منتخب تونس ضد تنزانيا - إسماعيل الغربي

ينطلق اليوم دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

السنغال × السودان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

مالي × تونس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

برايتون × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × فالنسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × أتلتيك بلباو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

إلتشي × فياريال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × أودينيزي.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي

ساسولو × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × بيزا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

يوفنتوس × ليتشي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

أتالانتا × روما.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

موناكو × ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيس × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ليل × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × التعاون.. 7:30 مساء - ثمانية.

الدوري الاسكتلندي

سيلتيك × رينجرز.. 2:30 مساء - الشارقة الرياضية.

