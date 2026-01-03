حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف

السبت، 03 يناير 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

فاز ميلان على منافسه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رافاييل لياو هدف ميلان الوحيد.

وحقق ماسيميليانو أليجري المدير الفني للروسونيري نتيجته المفضلة بالفوز بهدف دون رد.

واشتهر المدرب الإيطالي بالفوز في كثير من المباريات بهدف واحد والحفاظ على شباكه دون استقبال أي هدف.

وأحرز اللاعب البرتغالي الهدف لميلان في الدقيقة 50 بعد عرضية أرضية من أدريان رابيو تسلمها لياو ثم سدد من داخل منطقة الجزاء.

وشارك نيكلاس فولكروج المنضم حديثا لميلان على سبيل الإعارة من وست هام في الدقيقة 69.

وكان ميلان قد أعلن ضم فولكروج صباح أمس الجمعة ليلعب في المساء.

وبهذا الفوز عاد ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة منتظرا إنتر الوصيف بـ 36 نقطة.

وسيلاقي إنتر غريمه بولونيا في مباراة الجولة يوم الأحد القادم.

بينما توقف رصيد كالياري عند النقطة 18 في المركز الـ 14.

