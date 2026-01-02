يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات

يرى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على حساب النصر في كلاسيكو الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة على النصر 3-2 في مياراة مثيرة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في مؤتمر صحفي: "المباراة كان فيها الكثير من الحماس والجميع استمتع بها، ورغم الغيابات استطعنا الفوز".

وأضاف "نحن نعمل على نقاط القوة ونقاط الضعف في الخصم، وفريقي يقاتل رغم الغيابات".

وأتم تصريحاته "الأهلي (السعودي) يستحق الانتصار والعمل الذي قدمناه كفيل لنا بتحقيق الثلاث النقاط أمام فريق يخسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم".

وكلف أهلي جدة نظيره النصر الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري السعودي.