يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات

الجمعة، 02 يناير 2026 - 23:19

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

يرى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن فريقه حقق انتصارا مستحقا على حساب النصر في كلاسيكو الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة على النصر 3-2 في مياراة مثيرة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وقال ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة في مؤتمر صحفي: "المباراة كان فيها الكثير من الحماس والجميع استمتع بها، ورغم الغيابات استطعنا الفوز".

وأضاف "نحن نعمل على نقاط القوة ونقاط الضعف في الخصم، وفريقي يقاتل رغم الغيابات".

وأتم تصريحاته "الأهلي (السعودي) يستحق الانتصار والعمل الذي قدمناه كفيل لنا بتحقيق الثلاث النقاط أمام فريق يخسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم".

وكلف أهلي جدة نظيره النصر الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية الأهلي: إيفان توني (هدفين) وميريح ديميرال الهدف الثالث.

فيما أحرز عبد الإله العمري هدفي نادي النصر في شباك أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة 26 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة الترتيب ولكنه أصبح مهددا بفقدانها.

وسيفقد النصر صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم في حال فوز الهلال على ضمك مساء السبت ضمك الجولة ذاتها.

النصر خسر للمرة الأولى بعد 12 مباراة خلال هذا الموسم، إذ فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

الدوري السعودي النصر السعودي أهلي جدة
