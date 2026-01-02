أمم إفريقيا - مدرب مالي لـ في الجول: تونس فريق قوي لكن نؤمن بأنفسنا

يؤمن توماس سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي بقدرة فريقه على الفوز على منتخب تونس القوي جدا.

ويستعد منتخب مالي لمواجهة تونس غدًا السبت في إطار دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي لـ FilGoal.com: "كان بإمكاننا تحقيق الانتصار على المغرب لولا تقنية الفيديو".

وأضاف "شعرنا بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق انتصار في دور المجموعات رغم تأهلنا".

وتابع "أمام زامبيا كنا قريبين من ذلك، وفي مواجهة المغرب كنا نستحق الفوز لولا أن الحكم لجأ لتقنية الفيديو في مناسبتين، والمباراة الأخيرة كنا مرهقين مع وجود بعض الغيابات المهمة".

وواصل "تونس فريق قوي جدًا، وبالنسبة لي هو أحد المرشحين المفضلين إلى جانب المغرب ومصر والجزائر".

وأنهى حديثه قائلا: "تونس فريق قوي للغاية لكننا نؤمن بقدرتنا على المنافسة أمامه لا يمكن مقارنة تونس بالمغرب فلكل منهما أسلوب لعب مختلف، لكنهما فريقان قويان جدا".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً