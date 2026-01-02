ليكيب: روسينيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من حسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد للفريق.

واعلن تشيسلي رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ليام روسينيور مدرب ستراسبورج اقترب بقوة من تدريب تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المفاوضات مستمرة، وإتمام الاتفاق قريب للغاية.

ووجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سيسهل الأمر.

وقدّم روسينيور نتائج جيدة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة تشيلسي اسم خليفة ماريسكا خلال ساعات.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية.