ليكيب: روزنيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

ليام روزنيور - مدرب ستراسبورج

اقترب نادي تشيلسي من حسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد للفريق.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا سكاي: ماريسكا قد يتقدم باستقالته من تدريب تشيلسي خلال ساعات الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث

واعلن تشيسلي رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ليام روزنيور مدرب ستراسبورج اقترب بقوة من تدريب تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المفاوضات مستمرة، وإتمام الاتفاق قريب للغاية.

ووجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سيسهل الأمر.

وقدّم روزنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة تشيلسي اسم خليفة ماريسكا خلال ساعات.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية

تشيلسي ماريسكا ليام روزنيور
نرشح لكم
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي جونسون إلى كريستال بالاس مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر مؤتمر أموريم: لم يطلب مني أحدا الرحيل.. ونحن قريبون من أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: أعلم أنكم مللتم مني.. وعلينا أن نكون حذرين مع رودري ودوكو مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي ساعة | أمم إفريقيا
حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات 2 ساعة | سعودي في الجول
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520442/ليكيب-روزنيور-على-بعد-خطوة-من-تدريب-تشيلسي