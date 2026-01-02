مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن عودة لامين يامال وداني أولمو لخوض مباراة إسبانيول.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إسبانيول في دربي كتالونيا خلال المباراة التي ستجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "مانولو جونزاليز مدرب إسبانيول حقق نجاحا كبيرا وفاز في 5 مباريات متتالية وصنع فريقا شرسا، يجب أن نلعب بأفضل مستوى لنا".

وأضاف "الدربي دائما يكون صعبا، فريق إسبانيول واثق في نفسه ويلعب بشكل جيد ويضغط بقوة".

وتابع "ستكون مباراة خاصة لجوان جارسيا، هو واثق في نفسه ويؤمن بقدراته، هذه أفضل مرحلة لإثبات ذلك".

وأكمل "لامين يامال وداني أولمو جاهزان لخوض المباراة".

وشدد "سوق الانتقالات؟ أعتقد أننا نحتاج إلى لاعب إضافي في خط الدفاع، لكن التعاقد مع لاعبين ليس سهلا حاليا".

وأنهى حديثه قائلا: "رونالد أراوخو بخير، هو ليس في أفضل حالاته بدنيا بنسبة 100%، الفريق يدعمه وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

