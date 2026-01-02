مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا

ظهر كالوم مكفارلين مدرب فريق تشيلسي تحت 21 عامًا والمدرب المؤقت لتشيلسي، لأول مرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ورحل إنزو ماريسكا المدير لفني لتشيلسي، ليتولى مدرب فريق الشباب المسؤولية موقتا حتى التعاقد مع مدرب خلفا لـ ماريسكا.

وقال مكفارلين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مهمتي لا تتطلب مني النظر إلى أبعد من مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد".

وأضاف "أنا هادئ تماما، ومتأكد من أنه كلما اقتربنا من المباراة سيزداد التوتر. لم يسبق لي العمل على هذا المستوى من قبل، لكن اللاعبين كانوا رائعين، وسنتجاوز هذه المباراة معًا."

وعن شعوره بالاختلاف بين فريق الشباب والفريق الأول، رد "لا أشعر بالشهرة، ولا أشعر بأي اختلاف، مهمتي هي إعداد اللاعبين لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد، وهذا كل ما أراه في الوقت الحالي."

وأكمل "يتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا يوم الأحد، لا أقول إنه ليس لدينا ما نخسره. علينا أن نقدم أداءً جيداً للغاية."

وتحدث عن تفاصيل المران الأول للفريق تحت قيادته "أظهر لاعبو الفريق طاقة وحماس استثنائيين في أول تدريب، رييس جيمس قائد حقيقي داخل الفريق، وقد كان داعما للجهاز الفني واللاعبين، ولا يمكننا أن أن نطلب أكثر من ذلك، وهناك تركيز حقيقي على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة يوم الأحد".

كما كشف عن موقف مارك كوكوريا: "عاد إلى التدريبات لكن لم يتم حسم موقفه بشأن لياقته البدنية".

وتابع "لقد كانت 24 ساعة مجنونة ومليئة بالأحداث، ولكنها كانت ممتعة ومثيرة للغاية، ولا يسعى إلا أن أشعر بالإيجابية تجاه التجربة الرائعة".

وأشار "هذه مباراة كرة قدم، وليست مسألة تتعلق بي أو باللعب ضد بيب جوارديولا، إنها مباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي وهما فريقان من الطراز الرفيع، ونتطلع إلى هذا التحدي".

وعن علاقته مع إنزور ماريسكا "لقد كانت علاقة تقليدية تتوقعها بين مدرب فريق تحت 21 عامًا ومدرب الفريق الأول، يذهب الكثير من لاعبينا للتدرب مع الفريق الأول، وكانوا جيدين للغاية ومهتمين حقًا بكيفية أداء بعض لاعبينا الشباب، من الواضح أنه منح الكثير من لاعبي فريق تحت 21 عامًا فرصة الظهور الأول."

وأتم حديثه عن طبيعة العمل في تشيلسي؟ "لقد تلقينا دعماً كبيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية. خلال الأشهر الستة التي قضيتها في النادي، لا يسعني إلا أن أتحدث بإيجابية عن الخطة والمشروع اللذين تم تنفيذهما."

