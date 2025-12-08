في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في انتقالات يناير.. أجنبيان في الهجوم والدفاع

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 17:34

كتب : أحمد الخولي

كيف يفكر الأهلي في صفقات يناير

اقترب موسم انتقالات يناير، وبدأ الأهلي مرحلة الحسم في مفاوضاته مع الصفقات الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يستهدف ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير المقبل، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع.

الأهلي يستهدف ضم مهاجم كرغبة أولى في أولوية الصفقات، على أن يكون هذا المهاجم أجنبيا.

وتضم قائمة أهداف الأهلي 4 مهاجمين أجانب، سيحاول الأهلي ضم أحدهم، وهم يزن النعيمات المهاجم الأردني لـ العربي القطري، وبابلو صباغ المهاجم السوري لـ سوون الكوري الجنوبي.

وربما تكون للصباغ ميزة إضافية إذا استطاع استخراج جواز سفر فلسطيني نسبة إلى جدته الفلسطينية، وبالتالي يعامل معاملة اللاعب المصري ولا يشغل مكانا في قائمة الأجانب.

وتضم القائمة كذلك أفيميكو بولولو المهاجم صاحب الجنسيتين الأنجولية والكونغولية لفريق جاجيلونويا البولندي، وكذلك إبراهيم دياباتيه المهاجم الإيفواري لفريق جايس جوتنبرج السويدي.

الظهير الأيسر وقلب الدفاع

الأهلي سيحاول ضم ظهير أيسر وقلب دفاع أيضا، أحدهما سيكون أجنبيا. ويعد يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي أبرز المرشحين، خصوصا مع انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

لاعب الوسط

وأخيرا، أصبحت فكرة التعاقد مع حامد حمدان لاعب الوسط الفلسطيني لنادي بتروجت أقوى لدى الأهلي، خصوصا بعد الأداء الرائع للاعب في بطولة كأس العرب.

وسيحاول الأهلي ضم حمدان ليكون بدلا من أليو ديانج لاعب وسط الفريق في حالة رحيله بسبب فشل التجديد معه، أو كتدعيم لخط الوسط لحين رحيل ديانج نهاية الموسم إذا فشل التجديد معه.

قائمة الراحلين

وللحصول على هذه الصفقات، سيضطر الأهلي للتخلي عن لاعبين أجنبيين في قائمته، وأبرز المرشحين هما أشرف داري المدافع المغربي، ونيتس جراديشار المهاجم السلوفيني، على أن يخرجا معارين لنهاية الموسم، حتى لو اضطر النادي لتحمل راتب الثنائي خارجيا.

وربما تتعدل حسابات الراحلين حسب هوية المهاجم الذي سيستطيع الأهلي ضمه، فمثلا إذا نجح بابلو صباغ في الحصول على جواز سفر فلسطيني وتعاقد معه الأهلي، فلن يكون الأهلي بحاجة للتخلي عن أجنبي آخر بجانب داري، وإذا وقع الأهلي مع حامد حمدان، فربما يكتفي به كتدعيم لوسط الملعب، ولقلب الدفاع كذلك، ويكتفي بـ 3 صفقات فقط.

