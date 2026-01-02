مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول، أن فريقه بحاجة إلى القليل من السحر.

وتعادل ليفربول أمام ليدز سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام الخامسة مساء الأحد.

وتحدث سلوت عن مباراة ليدز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فولام "من الواضح أيضاً أننا نجد صعوبة بالغة في خلق فرص كافية رغم استحواذنا على الكرة."

وأكمل "هذا ليس جديداً علينا هذا الموسم. يواصل اللاعبون المحاولة، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من السحر لفتح مباراة أو تنفيذ ركلة ثابتة، وإذا حدث ذلك حينها، فإن كل شيء سيبدو أفضل بكثير."

وأضاف "وصلنا إلى منتصف الطريق، وبصراحة هناك فريقان بعيدان عنا كثيرًا، ومتقاربان في المستوى".

وتابع "لا يجب أن ننظر لهما الآن، لقد مررنا بصعوبات طوال الوقت".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، ويليه مانشستر سيتي ثانيا برصيد 41 نقطة.

أما ليفربول فيحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وأضاف مدرب ليفربول "كل مباراة تتطلب جهدا كبيرا، خلال المباريات الـ 19 الأولى، كانت معركة مستمرة، أحياناً يحالفنا الحظ وأحياناً لا يحالفنا".

وعن موقف المصابين، قال سلوت "أتوقع أن يتواجد جو جوميز معنا، أما واتارو إندو فليس بعد".

وأتم حديثه عن سبب تبديل فلوريان فيرتز "كان يشعر بألم شديد في أوتار الركبة، ولم يتمكن من التدريب إلا بالأمس".

ولعب فيرتز 66 دقيقة في مباراة ليدز قبل أن يتم استبداله.