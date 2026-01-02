مؤتمر أموريم: لم يطلب مني أحدا الرحيل.. ونحن قريبون من أبطال أوروبا

نفى البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون قد تلقى طلبا من إدارة النادي بالرحيل.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الجولة الماضية بهدف لكل فريق، في ثالث نقطة ينجح وولفز في جمعها هذا الموسم.

وأضاف أموريم "نحن قريبون من التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكننا أيضا قريبون من 8 فرق خلفنا لذا دعونا نركز على المباريات القادمة".

وردا على "هل طلب النادي منه الرحيل"، قال "لا لم يفعل أي من شخص بالنادي ذلك، ولا أتوقع أن يأتوا إلىّ ليطلبوا مغادرتي".

وأكمل "أعتقد أننا نلعب بشكل أفضل، وعندما يكون لدينا الفريق كاملاً، يكون هجومنا أفضل بشكل واضح، لكننا لا نتقن التفاصيل بشكل كافٍ، نريد دائماً المزيد، ويجب أن نحصد المزيد من النقاط."

وعن مواجهة ليدز المقبلة، رد "إنها مباراة ديربي كبيرة وأجواء حماسية، لكن كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية، وعلينا الذهاب إلى هناك ومحاولة الفوز".

وأتم "عندما تلعب لمانشستر يونايتد، عليك أن تكون مستعداً لكل شيء. لديكم أفضل دوري في العالم، ولا يمكنك أبداً أن تتوقع ما سيحدث في نهاية الأسبوع".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة نفس رصيد تشيلسي.

أما ليدز فيحتل المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.