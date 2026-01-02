مؤتمر جوارديولا: أعلم أنكم مللتم مني.. وعلينا أن نكون حذرين مع رودري ودوكو

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب سافينيو عن مواجهة الفريق أمام تشيلسي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي السابعة والنصف مساء الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنفتقد سافينيو أمام تشيلسي، كلما زادت الصعوبات كلما ازددنا قوة".

وأكمل "رودري وجيريمي دوكو يتعافيان من إصابات طويلة لذلك علينا أن نكون حذرين، ليس هناك الكثير من الوقت بين المباريات".

وعن موقفه من البقاء في الموسم المقبل، رد جوارديولا "لدي عقد، أقولها مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، لقد كنت هنا لعشر سنوات وأعدكم أنني سأرحل يوما ما، لكن لدي عقد، أنا سعيد وأريد أن أقاتل مع فريقي".

وتابع "الإدارة تحترمني، لقد أثبتوا ذلك في الموسم الماضي عندما لم نفز بمباراة واحدة في ثلاثة أشهر ودعموني."

وتحدث جوارديولا عن إنزو ماريسكا المدير الفني السابق لتشيلسي "من وجهة نظري، خسر تشيلسي مدربا رائعا، إنه قرار إدارة النادي لذا لا أملك ما أقوله، كم أنا محظوظ بالبقاء في هذا النادي، إنه استثنائي".

وأتم "ماريسكا تحدث مع مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا: "ليس لدي أي فكرة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 30 نقطة.