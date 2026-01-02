مؤتمر جوارديولا: أعلم أنكم مللتم مني.. وعلينا أن نكون حذرين مع رودري ودوكو

الجمعة، 02 يناير 2026 - 16:58

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب سافينيو عن مواجهة الفريق أمام تشيلسي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي السابعة والنصف مساء الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنفتقد سافينيو أمام تشيلسي، كلما زادت الصعوبات كلما ازددنا قوة".

أخبار متعلقة:
مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي مؤتمر أرتيتا: دعونا نكسر الرقم القياسي هذا الموسم.. وغياب مدافعي الفريق أمام بورنموث

وأكمل "رودري وجيريمي دوكو يتعافيان من إصابات طويلة لذلك علينا أن نكون حذرين، ليس هناك الكثير من الوقت بين المباريات".

وعن موقفه من البقاء في الموسم المقبل، رد جوارديولا "لدي عقد، أقولها مليون مرة، أعلم أنكم مللتم مني، لقد كنت هنا لعشر سنوات وأعدكم أنني سأرحل يوما ما، لكن لدي عقد، أنا سعيد وأريد أن أقاتل مع فريقي".

وتابع "الإدارة تحترمني، لقد أثبتوا ذلك في الموسم الماضي عندما لم نفز بمباراة واحدة في ثلاثة أشهر ودعموني."

وتحدث جوارديولا عن إنزو ماريسكا المدير الفني السابق لتشيلسي "من وجهة نظري، خسر تشيلسي مدربا رائعا، إنه قرار إدارة النادي لذا لا أملك ما أقوله، كم أنا محظوظ بالبقاء في هذا النادي، إنه استثنائي".

وأتم "ماريسكا تحدث مع مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا: "ليس لدي أي فكرة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 30 نقطة.

جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي ليكيب: روزنيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي جونسون إلى كريستال بالاس مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر مؤتمر أموريم: لم يطلب مني أحدا الرحيل.. ونحن قريبون من أبطال أوروبا مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي ساعة | أمم إفريقيا
حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات 2 ساعة | سعودي في الجول
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520429/مؤتمر-جوارديولا-أعلم-أنكم-مللتم-مني-وعلينا-أن-نكون-حذرين-مع-رودري-ودوكو