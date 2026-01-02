مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال

كشف أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث، موقف الغاني أنطوان سيمينيو من مواجهة أرسنال.

ويلتقي بورنموث أمام أرسنال السابعة والنصف مساء السبت في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيراولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنطوان سيمينيو سيلعب ضد أرسنال، اللاعب تصرف بشكل جيد للغاية رغم الضجيج الكبير المحيط به".

وردا على ما تردد حول أن مباراة أرسنال ستكون الأخيرة له، قال "لا، أعتقد أنه سيكون متاحا لمباراتين، آمل أن يتمكن من البقاء لفترة أطول، ولكن لا أعرف ما سيحدث.. لم يتم توقيع أي شيء فهناك محادثات وأتفهم الضجة المثارة حوله".

وأكمل حديثه ردا على رغبة سيمينيو في الرحيل "لا أعرف، أعرف فقط ما أريد، سيمينيو محترف من الطراز الرفيع، ومتأكد أنه سيظل كذلك حتى اليوم الأخير".

وعن تعويض سيمينيو، قال "سيكون خسارة كبيرة، لكن علينا المضي قدمًا، هذه هي كرة القدم، ولن نفقده مجانا، إذا خسرناه، فذلك لأن النادي يرى أن الصفقة جيدة له بالتأكيد".

وكانت بي بي سي سبورت، كشف عن أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي أجرى اتصالات رسمية مع بورنموث لضم سيمينيو

وأوضح بي بي سي "سيمينيو يريد حسم مستقبله قبل يوم 10 يناير بوقت كاف، وهو الموعد الذي تنتهي فيه آلية الشرط الجزائي في عقده".

وأتم تقرير بي بي سي "بورنموث يريد الاحتفاظ بـ سيمينيو في أول مباراتين عام 2026 ضم أرسنال يوم 3 يناير وتوتنام يوم 7 يناير قبل الموافقة على رحيله".