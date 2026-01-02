عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي

أعلن نادي بريستول سيتي الإنجليزي ضم سام مرسي في صفقة انتقال حر.

ووقّع سام على عقود انتقاله حتى نهاية الموسم.

وانضم سام في صيف 2025 لنادي الكويت الكويتي لكنه سرعان ما فسخ تعاقده وأصبح لاعبا حرا بعد شهرين من توقيع العقد.

ويمتلك سام تجربة طويلة في الكرة الإنجليزية بدأها مع بورت فايل وتشيترفيلد في 2009 و2013 على الترتيب.

وانضم لويجان في 2016 وبعد 4 مواسم ونصف وتحقيق جائزة أفضل لاعب في موسم 2019-2020 انتقل لميدلسبروه وبعد عام إلى إبسويتش تاون.

وفي الأخير أصبح قائد الفريق وشارك في 165 مباراة وساهم في صعود الفريق من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز في 3 مواسم متتالية.

وقال سام عبر الموقع الرسمي للنادي:"أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. بمجرد أن علمت بالاهتمام، أدركت أنه الخيار الأمثل لي، سأبذل قصارى جهدي، وأنا ملتزم تماما بهذا الهدف. أنضم إلى نادٍ رائع ومجموعة مميزة."

وأضاف برايان تينيون المدير التقني للنادي: "نعرف مدى خبرة سام كلاعب، ووجوده في الملعب وقيادته في غرفة الملابس أمر مثير للغاية بالنسبة لنا. يسعدنا جدا بقاؤه معنا حتى نهاية الموسم".

وسيكون مرسي جاهزا للمشاركة في مباراة بريستون نورث إند يوم الأحد المقبل في الجولة 26.

ويحتل بريستول المركز الثامن برصيد 39 نقطة من 25 جولة في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.