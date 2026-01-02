أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة

أبدى دينيس بوانجا لاعب منتخب الجابون إحباطه بعد توديع أمم إفريقيا 2025 بـ 3 هزائم من مرحلة المجموعات.

وودع منتخب الجابون بطولة أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الأخير في مجموعته بـ3 خسائر من كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق.

وقال بوانجا لـ SABC Sport: "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية لأننا لعبنا بشكل جيد للغاية قبل البطولة في تصفيات كأس العالم، مما يجعل هذه النتيجة صعبة القبول، لكننا سنواصل العمل لأن هذا لا يزال فريقًا شابًا من الجابون".

وتنافس منتخب الجابون مع كوت ديفوار على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 وخسرها للأفيال وانتقل للملحق الإفريقي وخسر من نيجيريا بنتيجة 4-1 في نصف النهائي.

وأضاف "كأس الأمم الإفريقية رائعة. انظروا إلى منتخب موزمبيق على سبيل المثال، معظم الناس لا يعرفون لاعبيه لكنهم فاجأوا الفرق".

وأتم "في كل نسخة أصبح الفوز بالمباريات أصعب لأنه لا توجد فرق صغيرة في كأس الأمم الإفريقية".

وقررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى، وفقا لتصريحات سيمبليس دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني. (طالع التفاصيل)