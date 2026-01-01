الحكومة الجابونية تقرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب واستبعاد أوباميانج.. والمهاجم يرد

قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى، وفقا لتصريحات سيمبليس دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني.

وودع منتخب الجابون بطولة أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الأخير في مجموعته بـ3 خسائر.

وقال دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني في تصريحات نقلها موقع جابون 24: "قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى".

وأضاف "ذلك بالإضافةً إلى إبعاد اللاعبين برونو إكويلي مانجا وبيير إيميريك أوباميانج".

من جهته رد أوباميانج على ذلك عبر حسابه الشخصي على إكس حين قال "أعتقد أن مشاكل المنتخب الجابوني أعمق بكثير من شخصي الصغير".

وغاب أوباميانج عن لقاء كوت ديفوار في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وأفاد منتخب الجابون في بيان قبل اللقاء: "في إطار المتابعة لتطبيق البروتوكول الطبي المتفق عليه بشكل مشترك بين الطاقم الطبي لنادي مارسيليا ونظيره في منتخب الجابون بخصوص اللاعب بيير إيميريك أوباميانج، يتم إجراء فحوصات سريرية يومية".

وأضاف البيان "أكدت آخر المستجدات وجود انزعاج في الفخذ الأيسر لأوباميانج في اليوم التالي لمباراة الجابون وموزمبيق".

وتابع "نظرا لعدم وجود فرصة في التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، وبالتنسيق مع ناديه، اتفق الطاقم الطبي على الحفاظ على السلامة البدنية للاعب بإعفائه من المباراة الأخيرة وهي مجرد تحصيل حاصل".

وأتم البيان "بناءً على ذلك، وُضع اللاعب تحت تصرف ناديه لمواصلة المتابعة والعلاج الذي تم البدء به مع المنتخب".

وشارك أوباميانج كبديل في المباراة الأولى ضد الكاميرون بعدما حضر إلى المغرب وهو يعاني من إصابة ضربته مع ناديه مارسيليا، قبل أيام من البطولة.

فيما شارك كأساسي في المباراة الثانية ضد موزمبيق وسجل هدفا..

لكن منتخب الجابون خسر المباراتين وودع المسابقة رسميا قبل أن يلعب المباراة الثالثة.