الحكومة الجابونية تقرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب واستبعاد أوباميانج.. والمهاجم يرد

الخميس، 01 يناير 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

بيير أوباميانج - الجابون

قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى، وفقا لتصريحات سيمبليس دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني.

وودع منتخب الجابون بطولة أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الأخير في مجموعته بـ3 خسائر.

وقال دِزيري مامبولا وزير الرياضة الجابوني في تصريحات نقلها موقع جابون 24: "قررت الحكومة الجابونية حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط المنتخب الجابوني إلى أجل غير مسمّى".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه

وأضاف "ذلك بالإضافةً إلى إبعاد اللاعبين برونو إكويلي مانجا وبيير إيميريك أوباميانج".

من جهته رد أوباميانج على ذلك عبر حسابه الشخصي على إكس حين قال "أعتقد أن مشاكل المنتخب الجابوني أعمق بكثير من شخصي الصغير".

وغاب أوباميانج عن لقاء كوت ديفوار في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وأفاد منتخب الجابون في بيان قبل اللقاء: "في إطار المتابعة لتطبيق البروتوكول الطبي المتفق عليه بشكل مشترك بين الطاقم الطبي لنادي مارسيليا ونظيره في منتخب الجابون بخصوص اللاعب بيير إيميريك أوباميانج، يتم إجراء فحوصات سريرية يومية".

وأضاف البيان "أكدت آخر المستجدات وجود انزعاج في الفخذ الأيسر لأوباميانج في اليوم التالي لمباراة الجابون وموزمبيق".

وتابع "نظرا لعدم وجود فرصة في التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، وبالتنسيق مع ناديه، اتفق الطاقم الطبي على الحفاظ على السلامة البدنية للاعب بإعفائه من المباراة الأخيرة وهي مجرد تحصيل حاصل".

وأتم البيان "بناءً على ذلك، وُضع اللاعب تحت تصرف ناديه لمواصلة المتابعة والعلاج الذي تم البدء به مع المنتخب".

وشارك أوباميانج كبديل في المباراة الأولى ضد الكاميرون بعدما حضر إلى المغرب وهو يعاني من إصابة ضربته مع ناديه مارسيليا، قبل أيام من البطولة.

فيما شارك كأساسي في المباراة الثانية ضد موزمبيق وسجل هدفا..

لكن منتخب الجابون خسر المباراتين وودع المسابقة رسميا قبل أن يلعب المباراة الثالثة.

بيير إيميريك أوباميانج الجابون كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - حمزة عبد الكريم يبدأ مرحلة إنهاء إجراءات سفره إلى برشلونة 35 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الأهلي يوافق على عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم ساعة | ميركاتو
سلوت: اللاعبون الجدد بات تأثيرهم أكبر.. وهذا ما نحتاجه أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات 2 ساعة | أمم إفريقيا
كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو 2 ساعة | أمريكا
روبرتو كارلوس: لم أتعرض لأزمة قلبية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16
/articles/520362/الحكومة-الجابونية-تقرر-إقالة-الجهاز-الفني-للمنتخب-واستبعاد-أوباميانج-والمهاجم-يرد