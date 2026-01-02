أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد

أشاد توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي بخصمه منتخب تونس قبل مواجهة الفريقين في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخبا مالي وتونس في دور الـ 16 غدا السبت في أولى مباريات المرحلة الإقصائية.

توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي خلال المؤتمر الصحفي: "تونس لديها العديد من المهاجمين المميزين، ويلعبون بشكل مباشر ويعتمدون على العرضيات".

وأضاف "لدينا خط دفاع جيد وتلقينا هدفين من ركلة جزاء ضد المغرب، وفي التصفيات لم نستقبل إلا هدفا واحدا في 6 مباريات، وفي تصفيات كأس العالم استقبلنا هدفين في آخر 6 مباريات".

وأكمل "لدي تونس هجوم جيد ولدينا دفاع أيضا جيد، ونأمل أن نسجل أهدافا أكثر من تونس، ونعرف صفاتنا وسنكون جاهزين".

وأردف "مصر والجزائر وتونس مرشحون للفوز باللقب، بالنسبة لي تونس منتخب قوي ومنظم للغاية".

وأتم "لديهم مهاجمين رائعين مثل العاشوري والجزيري والمستوري وسعد وتونتيي، وفي الوسط لديهم لاعبين يملكون جودة استثنائية مثل ساسي والمجبري".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً