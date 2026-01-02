مؤتمر أرتيتا: دعونا نكسر الرقم القياسي هذا الموسم.. وغياب مدافعي الفريق أمام بورنموث

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، غياب ريكاردو كالافيوري، وكريستيان موسكيرا عن مواجهة بورنموث.

ويستعد أرسنال للحلول ضيفا على بورنموث السابعة والنصف مساء السبت في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كريستيان موسكيرا وريكاردو كالافيوري سيغيبان عن مباراة بورنموث".

وعن موقف ديكلان رايس بعد غيابه عن مواجهة أستون فيلا يوم الثلاثاء "لدينا جلسة تدريبية اليوم، دعونا نرى كيف سيكون أداؤه اليوم وكيف يشعر، لكن كان من المبكر جدًا بالنسبة له المشاركة أمام أستون فيلا."

وردا على إذا كان عودة كاي هافيرتز سيتسبب في مشكلة لاختيار مهاجم الفريق في ظل تواجد فيكتور جيوكيريس وعودة جابرييل جيسوس: "هذا يساعد الفريق، ويساعد كل لاعب على القتال من أجل مكانه، أعتقد أن هذا ما نريده، أن تتوفر لدينا الخيارات، بالنظر إلى طبيعة المباريات التي نخوضها والجدول الزمني."

وأكمل "حتى الآن لم تكن لدينا الخيارات، لذلك نتطلع إلى أن يكون الجميع مشاركًا، وأن يقدم الجميع أداءً جيدًا، لاختيار أفضل اللاعبين في أفضل حالة في كل مرة."

وتحدث أرتيتا عن صفقات يناير: "نحن منفتحون على جميع الخيارات، من البديهي أنه إذا استطعنا إيجاد حل قصير أو متوسط ​​أو طويل الأجل، فسيكون ذلك أفضل بكثير لأنه يمنحنا الاستقرار ويجنبنا البدء باستمرار بعملية التعاقد مع لاعبين جدد، لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، ونأمل أن نتمكن من اتخاذ القرار الصائب."

ولم يؤكد أرتيتا إمكانية إعارة إيثان نوانيري: "كل لاعب مهم، ولكل لاعب دور، والذي يمكن أن يتغير طوال الموسم لأسباب مختلفة، لذلك يجب أن يكون الجميع مستعد للعب".

وتلقى أرسنال 6 بطاقات حمراء الموسم الماضي، من بينهم مواجهة بورنموث التي انتهت بخسارة الجانرز 2-0، قبل تكرار خسارته إيابا 2-1 على ملعبه في لندن.

أرتيتا رد على ذلك قائلاً: "من الواضح أننا ندرك أهمية الحفاظ على جميع اللاعبين في الملعب قدر الإمكان. لقد فشلنا في ذلك العام الماضي، حيث خسرنا المباراتين أمامهم بورنموث، ونعلم مدى صعوبة ذلك."

وأثنى أرتيتا على إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بعد رحيله عن البلوز: "أتمنى له كل التوفيق. أنا معجب جداً بإنزو، كشخص وكمحترف. أعتقد أنه قدّم أداءً رائعاً مع تشيلسي، وأتمنى له كل التوفيق."

وعن تقدم أرسنال بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الوصيف: "هذا هو وضعنا الحالي، ولا يسعنا إلا أن نكون سعداء به، لكن من الممكن دائمًا أن يكون الوضع أفضل، هناك دائمًا جوانب يمكننا تحسينها بالطبع، كل ما نركز عليه هو مباراة بورنموث القادمة، وندرك مدى صعوبة الفوز عليهم".

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا أمام سندرلاند في الجولة الـ19.

وأتم حديثه ردا على فشل أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر 5 مرات كان متصدرا في يوم رأس السنة: "دعونا نكسر هذا الرقم القياسي"

ويحتل أرسنال صدارة الدوري برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 41 نقطة.