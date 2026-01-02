أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح

دافع مايكل أوين أسطورة ليفربول السابق عقب تعادل ليفربول مع ليدز سلبيا.

وتعادل الريدز على ملعب أنفيلد بدون أهداف مع ليدز في أولى مباريات عام 2026.

وقال أوين عقب نهاية اللقاء في أحد الاستوديوهات التحليلية: "الناس يقولون إن صلاح كان يجب استبعاده، هذا هو ليفربول بدون صلاح، هو لاعب يصنع الفارق".

وأضاف "حتى وهو لا يلعب بشكل جيد لا زال يستطيع تسجيل الأهداف".

ويتواجد صلاح في المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025، حيث سجل هدفين حتى الآن.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في دور الـ 16 من أمم إفريقيا يوم الإثنين المقبل.

وغاب صلاح عن ليفربول في 3 مباريات حتى الآن منذ انضمامه للمنتخب ضد توتنام وولفرهامبتون وليدز.

وانتصر الريدز في أول مباراتين بنتيجة 2-1 وتعادل في الثالثة سلبيا.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 19 مباراة بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر.