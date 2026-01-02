أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح

الجمعة، 02 يناير 2026 - 11:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح

دافع مايكل أوين أسطورة ليفربول السابق عقب تعادل ليفربول مع ليدز سلبيا.

وتعادل الريدز على ملعب أنفيلد بدون أهداف مع ليدز في أولى مباريات عام 2026.

وقال أوين عقب نهاية اللقاء في أحد الاستوديوهات التحليلية: "الناس يقولون إن صلاح كان يجب استبعاده، هذا هو ليفربول بدون صلاح، هو لاعب يصنع الفارق".

أخبار متعلقة:
السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي

وأضاف "حتى وهو لا يلعب بشكل جيد لا زال يستطيع تسجيل الأهداف".

ويتواجد صلاح في المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025، حيث سجل هدفين حتى الآن.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في دور الـ 16 من أمم إفريقيا يوم الإثنين المقبل.

وغاب صلاح عن ليفربول في 3 مباريات حتى الآن منذ انضمامه للمنتخب ضد توتنام وولفرهامبتون وليدز.

وانتصر الريدز في أول مباراتين بنتيجة 2-1 وتعادل في الثالثة سلبيا.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 19 مباراة بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر.

ليفربول محمد صلاح مايكل أوين، أوين
نرشح لكم
جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية
أخر الأخبار
تقرير: 3 أندية ترغب في ضم كانسيلو خلال يناير 17 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل 25 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير سعودي: اتحاد جدة يستعيد عوار قبل لقاء التعاون ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية ساعة | أمم إفريقيا
الحكاية مستمرة.. فلومينينسي يجدد تعاقد فابيو حتى 2027 2 ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات 2 ساعة | أمم إفريقيا
أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 3 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520409/أوين-هذا-هو-ليفربول-بدون-صلاح