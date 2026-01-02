جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن غضبه من عدم تحويل الفرص لأهداف ضد سندرلاند.

وتعادل مانشستر سيتي في أول مباراة بعام 2026 مع سندرلاند على ملعب النور بدون أهداف.

وقال بيب عبر بي بي سي: "ملعب صعب، أهدرنا فرصا ليست سهلة من داخل منطقة الجزاء، لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول لكن في المجمل خضنا مباراة جيدة".

وأضاف "من أجل أن تكسر الخطوط عليك أن تضغط خصمك وهو ما فعلنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، علينا أن نركز لأن لدينا مباراة صعبة أخرى بعد 3 أيام ضد تشيلسي".

وأتم "صنعنا الفرص ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، صنعنا فرصتين كافيتين للتسجيل من سافينيو في الشوط الثاني، سنحت لنا فرصا عديدا لكن للأسف لم نحولها لأهداف".

ونجح سندرلاند في فرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي على ملعب النور في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتعود آخر مرة لم ينجح فيها مانشستر سيتي في الفوز بأول مباريات العام إلى 2012 أمام سندرلاند.

وحقق وقتها سندرلاند الفوز بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة رفع سندرلاند رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ليبتعد عن أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.