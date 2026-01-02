جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند

الجمعة، 02 يناير 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وتوتنام

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن غضبه من عدم تحويل الفرص لأهداف ضد سندرلاند.

وتعادل مانشستر سيتي في أول مباراة بعام 2026 مع سندرلاند على ملعب النور بدون أهداف.

وقال بيب عبر بي بي سي: "ملعب صعب، أهدرنا فرصا ليست سهلة من داخل منطقة الجزاء، لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول لكن في المجمل خضنا مباراة جيدة".

أخبار متعلقة:
سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي

وأضاف "من أجل أن تكسر الخطوط عليك أن تضغط خصمك وهو ما فعلنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، علينا أن نركز لأن لدينا مباراة صعبة أخرى بعد 3 أيام ضد تشيلسي".

وأتم "صنعنا الفرص ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، صنعنا فرصتين كافيتين للتسجيل من سافينيو في الشوط الثاني، سنحت لنا فرصا عديدا لكن للأسف لم نحولها لأهداف".

ونجح سندرلاند في فرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي على ملعب النور في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتعود آخر مرة لم ينجح فيها مانشستر سيتي في الفوز بأول مباريات العام إلى 2012 أمام سندرلاند.

وحقق وقتها سندرلاند الفوز بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة رفع سندرلاند رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ليبتعد عن أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند
أخر الأخبار
جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي 7 ساعة | الكرة الإفريقية
بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي 7 ساعة | الكرة المصرية
فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
هل تتذكروه؟ روكي سانتا كروز يوقع لـ ناسيونال الباراجوياني 8 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520406/جوارديولا-لم-نفعل-ما-تحدثنا-عنه-في-الشوط-الأول-ضد-سندرلاند