الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

نبيل خالي - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي ضم الفرنسي نبيل خالي في صفقة انتقال حر.

وانضم صاحب الأصول المغربية للوداد ليكون ثاني التدعيمات الشتوية للموسم الجاري.

وجاءت التجربة الأخيرة لخالي مع نادي ميلسامي أورهي المولدوفي.

أخبار متعلقة:
سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي

الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما بدأ في نيس الفرنسي وانتقل لتابور سيجانا السلوفيني ومنه لـ ميلسامي الذي وصل معه للأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب خلال موسمه الأخير في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان النادي قد أعلن ضم أيمن الوافي في صفقة انتقال مقابل مليون يورو وفقا للتقارير قادما من لوجانو السويسري.

وضم الوداد العديد من الأسماء في الصيف الماضي استعدادا لكأس العالم للأندية أبرزهم نور الدين إمرابط والبوركينابي عزيز كي والجنوب إفريقي ثيمانكوسي لورش.

وجاء التدعيم الأهم بانضمام حكيم زياش والذي سيبدأ خوض المباريات مع الفريق بدءا من الشهر الجاري.

ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 20 نقطة بعد مرور 8 جولات.

كما يتصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط من مباراتين.

الوداد نبيل خالي الكونفدرالية
نرشح لكم
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه
أخر الأخبار
جوارديولا: لم نفعل ما تحدثنا عنه في الشوط الأول ضد سندرلاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
هل تتذكروه؟ روكي سانتا كروز يوقع لـ ناسيونال الباراجوياني 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520405/الصفقة-الشتوية-الثانية-الوداد-المغربي-يضم-نبيل-خالي