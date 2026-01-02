الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي

أعلن نادي الوداد المغربي ضم الفرنسي نبيل خالي في صفقة انتقال حر.

وانضم صاحب الأصول المغربية للوداد ليكون ثاني التدعيمات الشتوية للموسم الجاري.

وجاءت التجربة الأخيرة لخالي مع نادي ميلسامي أورهي المولدوفي.

الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما بدأ في نيس الفرنسي وانتقل لتابور سيجانا السلوفيني ومنه لـ ميلسامي الذي وصل معه للأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب خلال موسمه الأخير في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان النادي قد أعلن ضم أيمن الوافي في صفقة انتقال مقابل مليون يورو وفقا للتقارير قادما من لوجانو السويسري.

وضم الوداد العديد من الأسماء في الصيف الماضي استعدادا لكأس العالم للأندية أبرزهم نور الدين إمرابط والبوركينابي عزيز كي والجنوب إفريقي ثيمانكوسي لورش.

وجاء التدعيم الأهم بانضمام حكيم زياش والذي سيبدأ خوض المباريات مع الفريق بدءا من الشهر الجاري.

ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 20 نقطة بعد مرور 8 جولات.

كما يتصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط من مباراتين.