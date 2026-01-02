بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

سندرلاند أمام مانشستر سيتي

كرر سندرلاند ما حققه قبل 14 عاما، ونجح في أن يحرم مانشستر سيتي من الفوز في المباراة الافتتاحية للعام.

ونجح سندرلاند في فرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي على ملعب النور في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتعود آخر مرة لم ينجح فيها مانشستر سيتي في الفوز بأول مباريات العام إلى 2012 أمام سندرلاند.

وحقق وقتها سندرلاند الفوز بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة رفع سندرلاند رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ليبتعد عن أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.

كما واصل سندرلاند نتائجه الإيجابية أمام الفرق الكبرى هذا الموسم، بالفوز في مباراتين والخسارة مباراتين والتعادل 4 مرات.

وجاء نتائج سندرلاند كالتالي:

سندرلاند 1 - 0 نيوكاسل

تشيلسي 1 - 2 سندرلاند

ليفربول 1 - 1 سندرلاند

سندرلاند 2 - 2 أرسنال

سندرلاند 1 - 1 أستون فيلا

سندرلاند 0 - 0 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 3 - 0 سندرلاند

مانشستر يونايتد 2 - 0 سندرلاند

تفاصيل المباراة:

نجح مانشستر سيتي في إحراز هدف مبكر في الدقيقة السادسة بعد متابعة برناردو سيلفا لرأسية هالاند، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وتألق دوناروما في الدقيقة 19 وتصدى لانفراد أمام لاعب سندرلاند بريان بروبي.

وطالب لاعبو سندرلاند باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 24 ولكن أشار الحكم لاستمرار اللعب.

وتألق روبن روفس حارس سندرلاند وتصدى لتسديد هالاند في الدقيقة 37.

ونال أدينجرا بطاقة صفراء في الدقيقة 45 بعد تدخل قوي على قدم فودين، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني، تألق حارس سندرلاند، بعدما تصدى لانفراد أمام سافينيو في الدقيقة 48.

أجرى بعدها جوارديولا بديلا بخروج أوريلي ونزول جفارديول.

وواصل روبن روفس تألقه وتصدى لرأسية جفارديول أمام المرمى في الدقيقة 65 لتتحول الكرة إلى ركنية

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من مانشستر سيتي للفوز وإحراز هدف، ولكن تألق دفاع سندرلاند وحارسه وحافظوا على شباك فريقهم نظيفة ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

