سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق

دخل نادي وست هام الإنجليزي في مفاوضات متقدمة لضم تاتي كاستانيوس مهاجم لاتسيو الإيطالي.

ويسعى وست هام لتعزيز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بعد إعارة الألماني نيكلاس فولكروج صوب ميلان الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن وست هام سيضم مهاجم النسور الإيطالية مقابل 29 مليون يورو.

وسجل تاتي هدفين وصنع 3 في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولن يتكفي وست هام بتلك الصفقة الهجومية بل سيضم أيضا بابلو مهاجم جيل فيستني البرتغالي مقابل 20 مليون يورو، إذ أكمل بالفعل الفحص الطبي.

وأشار التقرير إلى أن النادي يفكر في ضم آداما تراوري من فولام.

ومن المنتظر أن يرحل لويس جيليريمي عن صفوف الهامرز صوب سبورتنج لشبونة مقابل 20 مليون يورو أيضا.

ويحتل وست هام المركز الـ 18 بعد انتصاف الموسم برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز تفادي الهبوط.

ويعد وست هام رابع أضعف هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيل 21 هدفا فقط.