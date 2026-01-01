مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق
الخميس، 01 يناير 2026 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سندرلاند أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.
فيما يحتل سندرلاند المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
ق 6: برناردو سيلفا يسجل هدفا لمانشستر سيتي بعد متابعة لرأسية هالاند ليسددها في الشباك، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل
بداية المباراة
