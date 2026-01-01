مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سندرلاند أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويمكنك مطالعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل سندرلاند المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ق 6: برناردو سيلفا يسجل هدفا لمانشستر سيتي بعد متابعة لرأسية هالاند ليسددها في الشباك، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

بداية المباراة