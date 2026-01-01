انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي
الخميس، 01 يناير 2026 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سندرلاند أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
ويمكنك مطالعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.
فيما يحتل سندرلاند المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
----------------
نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.
ق 65: روبن روفس حارس سندرلاند يتألق ويتصدى لرأسية جفارديول أمام المرمى لتتحول الكرة إلى ركنية
ق 58: خروج أوريلي ونزول جفاريدول في تبديل لمانشستر سيتي
ق 48: روبن روفس حارس سندرلاند يتألق ويتصدى لانفراد أمام سافينيو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف
ق 45: بطاقة صفراء لـ أدينجرا بعد تدخل قوي على قدم فودين
ق 37: روبن روفس حارس سندرلاند يتألق أمام تسديدة إرلينج هالاند
ق 24: مطالبات من لاعبي سندرلاند بركلة جزاء ولكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.
ق 19: دوناروما يتألق ويتصدى لانفراد أمام لاعب سندرلاند بريان بروبي
ق 6: برناردو سيلفا يسجل هدفا لمانشستر سيتي بعد متابعة لرأسية هالاند ليسددها في الشباك، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل
بداية المباراة