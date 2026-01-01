تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند

الخميس، 01 يناير 2026 - 21:07

كتب : FilGoal

هالاند - رينيدرز - شرقي - مانشستر سيتي

يبدأ سافينيو في وسط مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب النور في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعوض البرازيلي تيجاني رينديرز الذي يجلس على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وجاء تشكيل سيتي الأول في 2026

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – ناثان أكي – نيكو أورايلي

الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – سافينيو

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – ريان شرقي

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل سندرلاند المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي سندرلاند
