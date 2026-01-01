تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند
الخميس، 01 يناير 2026 - 21:07
كتب : FilGoal
يبدأ سافينيو في وسط مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان على ملعب النور في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويعوض البرازيلي تيجاني رينديرز الذي يجلس على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.
وجاء تشكيل سيتي الأول في 2026
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – ناثان أكي – نيكو أورايلي
الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – سافينيو
الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – ريان شرقي
Your first City side of 2026 🩵
XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Savinho, Foden, Cherki, Haaland
SUBS | Trafford, Reijnders, Doku, Rodri, Gvardiol, Khusanov, Mukasa, Lewis, R. Heskey
🤝 @etihad pic.twitter.com/pV5qia2zAt— Manchester City (@ManCity) January 1, 2026
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.
فيما يحتل سندرلاند المركز الثامن برصيد 28 نقطة.