انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام ليدز في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحل ليدز في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

---------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 84: تبديل لليفربول بنزول ريو نجوموها بدلا من فريمبونج

ق 81: جول لليدز عن طريق كالفرت لوين ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 70: ركنية لليفربول نفذها سوبوسلاي لتصل إلى فان دايك الذي لعب الكرة برأسه مرت بجوار القائم بقليل

ق 66: 3 تبديلات لليفربول بنزول كيركيز وجاكبو وماك أليستر بدلا من روبرتسون وفلوريان فيرتز وكورتيس جونز

ق 63: ركلة حرة لصالح ليفربول من على مشارف منطقة الجزاء مائلة لليسار قليلا نفذها فلوريان فيرتز بتسديدة ولكن ارتطمت بالحائط البشري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 43: ركلة حرة لصالح ليفربول من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها دومينيك سوبوسلاي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فيرجيل فان دايك ولكن مرت فوق العارضة.

ق 34: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب ليفربول جيرمي فريمبونج ولكن شتتها بطريقة غريبة زميله في الفريق هوجو إيكيتيكي من على خط المرمى ومن ثم ارتطمت في حارس مرمى ليدز يونايتد لوكاس بيري ومن ثم شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

ق 31: تمرير خاطئ من أليسون لم يستغله لاعب ليدز يونايتد إيثان إمبادو بعدما سددها من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى ليفربول.

ق 21: تسديدة من جونز تصدى لها حارس ليدز

ق 14: كرة طويلة لإيكيتيكي أمام المرمى لينجح في المرور من الدفاع وسط محاولات إيقافه، قبل أن يمررها إلى فيرتز الذي سدد الكرة لتصطدم بدفاع ليدز

بداية المباراة