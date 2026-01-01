تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز

دفع أرني سلوت بالهولندي جيريمي فريمبونج، للعب في مركز الجناح الأيمن.

ويستضيف ليفربول منافسه ليدز في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك لإصابة ألكسندر إيزاك.

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: فلوريان فيرتز - جيريمي فريمبونج - هوجو إيكيتيكي

وعلى مقاعد البدلاء: ماماردشفيلي - كيركيز - أليكسيس ماك أليستر - كييزا - خاكبو - كالفين رامزي - تري نيوني - ريو نجوموها - ويليتي لاكي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحل ليدز في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.