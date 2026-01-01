تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز

الخميس، 01 يناير 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - فريمبونج

دفع أرني سلوت بالهولندي جيريمي فريمبونج، للعب في مركز الجناح الأيمن.

ويستضيف ليفربول منافسه ليدز في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك لإصابة ألكسندر إيزاك.

أخبار متعلقة:
فريمبونج بديله.. سلوت يكشف سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي مؤتمر سلوت: فريمبونج سيغيب لفترة.. ونعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن مؤتمر سلوت: فريمبونج وبرادلي سيساعدان صلاح على زيادة الخطورة أمام المنافسين

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: فلوريان فيرتز - جيريمي فريمبونج - هوجو إيكيتيكي

وعلى مقاعد البدلاء: ماماردشفيلي - كيركيز - أليكسيس ماك أليستر - كييزا - خاكبو - كالفين رامزي - تري نيوني - ريو نجوموها - ويليتي لاكي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحل ليدز في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

فريموبنج ليفربول الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ليدز رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا أثليتك: مدرب ستراسبورج مرشح لخلافة ماريسكا تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا
أخر الأخبار
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين 17 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: يامال يغادر مقر برشلونة بعد دقائق من وصوله 47 دقيقة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520385/تشكيل-ليفربول-فريمبونج-جناح-وإيكيتيكي-يقود-الهجوم-أمام-ليدز