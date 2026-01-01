رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن تواجد إنزو ماريسكا ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر سيتي.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس: "لا يزال إنزو ماريسكا ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر سيتي في المستقبل، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد".

وأضاف "لم يتخذ جوارديولا أي قرار بعد، ويركز تركيزًا كاملاً على هذا الموسم، بالإضافة إلى أن ماريسكا يكنّ له احترامًا كبيرًا".

وأتم الصحفي المتخصص في الانتقالات "سيبقى ماريسكا ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر سيتي فقط في حال رحيل بيب."

وأعلن نادي تشيلسي يوم الخميس انفصاله عن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وقاد المدرب الإيطالي تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس سابقا أن المدرب الإيطالي تدهورت علاقته مع شخصيات بارزة داخل إدارة النادي.