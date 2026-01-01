أثليتك: مدرب ستراسبورج مرشح لخلافة ماريسكا

الخميس، 01 يناير 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

جماهير تشيلسي - نهائي كأس الاتحاد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليام روزنيور مدرب ستراسبورج مرشح لخلافة إنزو ماريسكا في تشيلسي.

أعلن نادي تشيلسي يوم الخميس انفصاله عن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأوضح التقرير ان وجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سيسهل الأمر.

أخبار متعلقة:
تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا سكاي: ماريسكا قد يتقدم باستقالته من تدريب تشيلسي خلال ساعات ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة ماريسكا يرد على أنباء تدريب مانشستر سيتي.. ويكشف موعد عودة ديلاب

وأضاف التقرير أن روزنيور يُعتبر خياراً طبيعياً لتولي المهمة، كونه مدرباً ناطقاً بالإنجليزية.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة تشيلسي اسم خليفة ماريسكا خلال ساعات.

وقدّم روزنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

Image

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية.

قبل ساعات، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدرب الإيطالي قد يتقدم بالاستقالة من منصبه كمدير فني لتشيلسي خلال ساعات.

وذلك عقب تدهور العلاقات مع شخصيات بارزة داخل إدارة النادي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون إنزو ماريسكا على رأس الجهاز الفني في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن غياب ماريسكا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة يوم الثلاثاء أمام بورنموث يُعدّ مؤشراً إضافياً على وجود مشاكل خلف الكواليس.

وأشار إلى أن العلاقات متوترة منذ فترة، ويشعر ماريسكا بأن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها. ومن المنتظر حدوث تطورات جديدة يوم الخميس، وهو ما حدث بالفعل برحيل ماريسكا.

ويستعد تشيلسي لملاقاة سيتي في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

قبل أيام، قال ماريسكا عقب وصوله إلى نصف نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة مع الفريق "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. أي شيء أفعله يكون من أجل مصلحة النادي، ومن أجل الجماهير، ومن أجل الجميع".

فيما رد بعدها على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانية انتقاله لتدريب مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير أن ماريسكا مرشح لتدريب مانشستر سيتي خلفا لبيب جوارديولا.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي قبل أيام: "هل أضمن البقاء مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل؟ نعم، بكل تأكيد. لدي عقد حتى يونيو 2029".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليام روزنيور ستراسبورج تشيلسي إنزو ماريسكا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ليدز تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا
أخر الأخبار
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين 17 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: يامال يغادر مقر برشلونة بعد دقائق من وصوله 47 دقيقة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520376/أثليتك-مدرب-ستراسبورج-مرشح-لخلافة-ماريسكا