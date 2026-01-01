تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا

أعلن نادي تشيلسي يوم الخميس انفصاله عن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية.

وقاد المدرب الإيطالي تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

قبل ساعات، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدرب الإيطالي قد يتقدم بالاستقالة من منصبه كمدير فني لتشيلسي خلال ساعات.

وذلك عقب تدهور العلاقات مع شخصيات بارزة داخل إدارة النادي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون إنزو ماريسكا على رأس الجهاز الفني في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن غياب ماريسكا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة يوم الثلاثاء أمام بورنموث يُعدّ مؤشراً إضافياً على وجود مشاكل خلف الكواليس.

وأشار إلى أن العلاقات متوترة منذ فترة، ويشعر ماريسكا بأن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها. ومن المنتظر حدوث تطورات جديدة يوم الخميس، وهو ما حدث بالفعل برحيل ماريسكا.

ويستعد تشيلسي لملاقاة سيتي في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

قبل أيام، قال ماريسكا عقب وصوله إلى نصف نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة مع الفريق "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. أي شيء أفعله يكون من أجل مصلحة النادي، ومن أجل الجماهير، ومن أجل الجميع".

فيما رد بعدها على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانية انتقاله لتدريب مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير أن ماريسكا مرشح لتدريب مانشستر سيتي خلفا لبيب جوارديولا.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي قبل أيام: "هل أضمن البقاء مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل؟ نعم، بكل تأكيد. لدي عقد حتى يونيو 2029".

