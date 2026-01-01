سلوت: اللاعبون الجدد بات تأثيرهم أكبر.. وهذا ما نحتاجه أمام ليدز

الخميس، 01 يناير 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن الصفقات التي أبرمها فريقه بداية الموسم الحالي باتت أكثر تأثيرا على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

واستعاد ليفربول نتائجه الإيجابية وحقق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، إضافة للفوز على إنتر بدوري الأبطال.

وقال سلوت عبر الموقع الرسمي لناديه: "لسبب أو لآخر، كان هذا الموسم أكثر تحديا لنا مما نرغب، لكن هناك أيضا مؤشرات واعدة مع تأثير اللاعبين الجدد بشكل أكبر، وتحسن الفهم بين جميع لاعبينا بعد صيف مليء بالتغييرات".

وأضاف "في الموسم الماضي تمكنا من النجاح بمجموعة من اللاعبين الذين كانوا معا لفترة طويلة إلى حد كبير، لذا من الطبيعي أن تكون هناك فترة تكيف عند حدوث تغييرات في هذا الوضع".

وتابع"كنا ندرك أن هذا كان من المحتمل حدوثه خلال الصيف، وإصابات بعض اللاعبين الجدد حالت دون تواجدهم معنا بالقدر الذي أردناه، لكن لا شك أن الوقت الآن قد حان للمضي قدما"

ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عن المباراة: "أعلم أن مباراة ليفربول وليدز لها تاريخ طويل، وعلى الرغم من أنني خضتها مرة واحدة فقط، أعلم بالفعل أنها مباراة تولد الكثير من الشغف والحماس، وأنا متأكد أنها لن تختلف هذه المرة".

وشدد "سأكون أول من يقول إن الأمور لم تكن مثالية وأن هناك عددا من الأمور التي ما زلنا بحاجة لتحسينها، لكن في الوقت نفسه، فزنا في 4 مباريات متتالية، وهو ما سمح لنا بإيجاد بعض الاستقرار ونحن نواصل السعي لأفضل أداء ممكن".

وأكمل "ومن العدل يمكن قول الشيء نفسه عن ليدز الذي لم يخسر في 5 مباريات بعد خسارته بصعوبة أمام مانشستر سيتي في بداية ديسمبر. خلال هذه الفترة، تعادلوا معنا، وفازوا على تشيلسي، وانتصروا على كريستال بالاس، وكل ذلك يوضح أنهم في فترة جيدة وسيأتون إلى هنا بثقة وإيمان بقدراتهم".

وتابع "معرفة هذا تعني أننا يجب أن نتوقع الحاجة إلى نفس العقلية التي أظهرناها ضد ولفرهامبتون في مباراتنا الأخيرة على ملعبنا".

وأتم تصريحاته "رسالتي لجماهير ليفربول أن السنة الماضية مليئة بالذكريات، سواء لأفضل الأسباب أو أسوأها، لكنكم كنتم معنا في كل خطوة، ولذا سأظل ممتنا لكم دائما، وأتمنى لكم كل خير في 2026 لأنكم تستحقونه".

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

فيما يتواجد ليدز في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

