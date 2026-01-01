إنزاجي: جوارديولا لن ينسى هزيمته أمام الهلال

يثق سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، أن بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي سيظل متذكرا لمباراة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية بعد مباراة تاريخية من الفريق السعودي.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "مباراتنا أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية كانت تاريخية، ونجحنا في تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب الإيطالي "جوارديولا صديق لي، وأنا متأكد أنه لن ينسى هذه المباراة".

تصريحات إنزاجي جاءت تعليقا على ما قاله جوارديولا في مؤتمر صحفي عن هذه المباراة.

وقال المدرب الإسباني: "ما جعلني حزين لحظة الخروج من الهلال هو أننا كنا رائعين للغاية في تلك البطولة".

وأضاف "الفريق كان مذهل للغاية، الأجواء بين الفريق كنت مذهلة التدريبات كانت رائعة؛ الأجواء كانت مذهلة. كنت أريد البقاء لمدة أطول وهذا لم يحدث".

الهلال ودع كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي 2-1.

فيما نجح تشيلسي في حصد لقب لبطولة بعد الفوز العريض على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0.

