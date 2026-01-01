سكاي: ماريسكا قد يتقدم باستقالته من تدريب تشيلسي خلال ساعات

الخميس، 01 يناير 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إنزو ماريسكا قد يتقدم بالاستقالة من منصبه كمدير فني لتشيلسي خلال ساعات.

وذلك عقب تدهور العلاقات مع شخصيات بارزة داخل إدارة النادي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون إنزو ماريسكا على رأس الجهاز الفني في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن غياب ماريسكا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة يوم الثلاثاء أمام بورنموث يُعدّ مؤشراً إضافياً على وجود مشاكل خلف الكواليس.

وأشار إلى أن العلاقات متوترة منذ فترة، ويشعر ماريسكا بأن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها. ومن المنتظر حدوث تطورات جديدة يوم الخميس.

ويستعد تشيلسي لملاقاة سيتي في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

قبل أيام، قال ماريسكا عقب وصوله إلى نصف نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة مع الفريق "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. أي شيء أفعله يكون من أجل مصلحة النادي، ومن أجل الجماهير، ومن أجل الجميع".

فيما رد بعدها على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانية انتقاله لتدريب مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير أن ماريسكا مرشح لتدريب مانشستر سيتي خلفا لبيب جوارديولا.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي قبل أيام: "هل أضمن البقاء مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل؟ نعم، بكل تأكيد. لدي عقد حتى يونيو 2029".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

إنزو ماريسكا تشيلسي
