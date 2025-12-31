قائمة الزمالك - بقيادة تامر وحازم.. الأبيض يواجه الاتحاد في كأس العاصمة بالشباب

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر.

وسيلتقي الفريقان غدا في الخامسة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الرابعة.

وقرر النادي خوض المباراة بفريق الشباب بعد إعلان أحمد عبد الرؤوف رحيله عن تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وسيقود الأبيض فنيا كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول.

وجاءت قائمة شباب الزمالك

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005”.

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط في ترتيب كأس عاصمة مصر.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 3 نقاط.