قائمة الزمالك - بقيادة تامر وحازم.. الأبيض يواجه الاتحاد في كأس العاصمة بالشباب

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 21:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر.

وسيلتقي الفريقان غدا في الخامسة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الرابعة.

وقرر النادي خوض المباراة بفريق الشباب بعد إعلان أحمد عبد الرؤوف رحيله عن تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
الزمالك يقبل استقالة عبد الرؤوف.. ويكلف تامر عبد الحميد وحازم إمام بالمهمة مؤقتا أمم إفريقيا - ساسي: أحترم طموح الجماهير ولكن نحتاج للواقعية.. والزمالك سيظل في قلبي خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري

وسيقود الأبيض فنيا كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول.

وجاءت قائمة شباب الزمالك

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005”.

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط في ترتيب كأس عاصمة مصر.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 3 نقاط.

الزمالك كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة كأس عاصمة مصر - زد ينتصر بهدفين في دقيقتين على حرس الحدود الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا مصدر من بتروجت يكشف سبب عدم مشاركة حامد حمدان ضد البنك الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر – سيراميكا يحقق فوزه الأول.. وبتروجت يتصدر المجموعة الثانية محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 26 دقيقة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 30 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 40 دقيقة | أمم إفريقيا
ريمونتادا تخطف الصدارة 44 دقيقة | أمم إفريقيا
أن تأتي متأخرا 44 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520339/قائمة-الزمالك-بقيادة-تامر-وحازم-الأبيض-يواجه-الاتحاد-في-كأس-العاصمة-بالشباب