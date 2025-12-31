الزمالك يقبل استقالة عبد الرؤوف.. ويكلف تامر عبد الحميد وحازم إمام بالمهمة مؤقتا

أعلن نادي الزمالك قبول استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب فريق كرة القدم بالنادي.

ووجه الزمالك الشكر لعبد الرؤوف على الفترة التي قضاها في النادي.

كما كلف الزمالك الثنائي تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وحازم إمام بقيادة الفريق بجانب باقي أفراد الجهاز الفني الحالي بقيادة فريق الشباب في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري.

وذلك أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر.

وأوضح الزمالك أنه في مشاورات مع جون إدوارد المدير الرياضي في النادي لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك رحيله عن قيادة الفريق.

وكان عبد الرؤوف قد تولى قيادة الزمالك في بداية نوفمبر الماضي.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.