تقرير: بن يدر يقترب من الانضمام للوداد

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

وسام بن يدر - إشبيلية

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الفرنسي وسام بن يدر لاعب ساكاريا سبور التركي يقترب من الانضمام إلى الوداد المغربي.

وأوضح التقرير أن بن يدر سينضم إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم الخميس.

بن يدر سيغادر تركيا بعد 4 أشهر فقط من وصوله، وقد أبلغ إدارة نادي ساكاريا سبور برغبته في مغادرة النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن بن يدر وجد بالفعل ناديه المستقبلي، وهو نادي الوداد.

وشارك بن يدر 14 مباراة مع الفريق التركي في دوري الدرجة الثانية.

ولعب نجم موناكو السابق 8 مباريات كأساسي و6 كبديل.

وسجل بن يدر البالغ من العمر 35 عاما 5 أهداف هذا الموسم.

وبدأ بن يدر مسيرته الكروية في سان دينيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ألفورتفيل ومنه إلى تولوز.

وانتقل بد يدر إلى إشبيلية في صيف 2016 مقابل 9.5 مليون يورو.

وتمكن موناكو من التعاقد مع بن يدر مقابل 40 مليون يورو في صيف 2019.

وظل في النادي حتى انتهى عقده في صيف 2024.

بعدها انتقل إلى الدوري الإيراني مع فريق سباهان أصفهان في 2025، لكنه لم يستمر طويلا لينتقل إلى ناديه التركي الحالي.

وحصل بن يدر على جائزة هداف الدوري الفرنسي موسم 2019-2020 بـ18 هدفا.

